Sevimli köpek Fındık'a nazar değdi - Son Dakika
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Sevimli köpek Fındık'a nazar değdi

6 saat önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde okulun maskotu haline gelen yavru köpek Fındık'a nazar değdi.

Sevimli köpek Fındık'a nazar değdi, System.String[]

Tokat'ın Turhal ilçesinde okulun maskotu haline gelen yavru köpek Fındık'a nazar değdi.


Turhal Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nda önlük giydirilerek öğrencilerle derslere katılan yavru köpek kısa sürede medyatik oldu. Sosyal medyada yoğun ilgi gören Fındık'ın beklenmeyen bir nedenle hasta oldu. Rahatsızlığı nedeni ile sınıfa girmeyen Fındık okul bahçesinde güneşli havada dinlenmeyi tercih etti. Köpeğin hasta olduğunun bildirilmesi üzerine okula Turhal Belediyesi sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi hayvan ambulansı (haybulans) geldi. Veteriner hekim tarafından Fındık'ın muayenesi yapılarak tedavi işlemlerine başlandı.


Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'de tedavisi yapılan Fındık'ı ziyaret ederek mama verdi. Başkan Bekler, Fındık'ın aşılarının yapıldığını belirterek, "İlçemizde bulunan tüm sokak hayvanlarında olduğu gibi Fındık'ın da beslenmesi, sağlık ihtiyaçlarını gideriyoruz. Topluma mal oldu, kendisine büyük bir sevgi ve ilgi var. Biraz rahatsızlanmış bakımları için geldik. Bölgenin en büyük hayvan barınağı Turhal Belediyesine ait. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasından tedavilerine kadar çalışma yapıyoruz. Biz bu şekilde ilgili olunca okullar, çocuklara ve halka yansıdı. Sokak hayvanlarına karşı özel bir ilgi ve alaka duyuyorlar" dedi.


Fındık ünlü hastalığına yakalandı


Okul Müdürü Ahmet Aktürk, hastalanın Fındık'ın tüm tedavilerinin yapıldığını kaydetti. Sınıf Öğretmeni Mustafa Önlen ise Fındık'ın çok ciddi bir hastalığı olmadığını belirterek, "Hemen haybulans geldi, antibiyotiği yapıldı. Veteriner hekim tarafından tedavisi ile ilgili bize bilgiler verildi. Biz Fındık'a nazar değdi yada biraz ünlü hastalığı var biliyorsunuz tükenmişlik sendromu . Fındık'ta bu var sanırım. Çünkü gazeteciler varken inanılmaz keyifli ama kameraları görünce hemen bir kenara çekiliyor" diye konuştu. Minik öğrenciler ise Fındık'ın başından biran olsun ayrılmazken, tekrar iyileşip oynayacakları günü beklediklerini dile getirdi.


Mezarlıkta bulunmuştu


Kayacık Mahallesinde mezarlıkta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan köpek Okul Müdürü Ahmet Aktürk ile sınıf öğretmeni Mustafa Önlen tarafından okula getirildi. Okul bahçesine kulübe yapılan ve derslere girmeye başlayan köpeğe Fındık adı verildi. Derslerde çocukların yanlarından ayırmadığı köpeğe Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer tarafından forma dikildi. Forma giydirilen yavru köpek sevimliliği ile kısa sürede ilgi odağı olmayı başardı. - TOKAT

Turhal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:22 Kaynak: İHA
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