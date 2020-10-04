Sevimli kuzu Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu - Son Dakika

Sevimli kuzu Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu

- Sevimli kuzu Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu Mersin'de sahibinin yaklaşık 2 ay önce ölmesini istemediği için Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkililerine teslim ettiği 'Öksüz' adı verilen sevimli kuzu, Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu.

- Sevimli kuzu Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu

MERSİN - Mersin'de sahibinin yaklaşık 2 ay önce ölmesini istemediği için Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkililerine teslim ettiği 'Öksüz' adı verilen sevimli kuzu, Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu.

Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan klinikte, çeşitli nedenlerle zarar gören canlıların tedavileri yapılmaya devam ediyor. Sahibinin yaklaşık 2 ay önce ölmesini istemediği için Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı yetkililerine teslim ettiği 'Öksüz' adlı kuzunun da tüm bakımı veterinerler ve ilgili personel tarafından yapıldı. Hayvanlarda da görülen enterit tipi rahatsızlığının yanı sıra aşırı zayıf ve tüyleri dökülmüş olan ve annesi bulunamayan Öksüz, yapılan bakımın ardından iki ayda kilo aldı ve büyüdü. Öksüz, tüm sevimliliği ile Doğa Parkı'nın maskotu oldu.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Sahibi tarafından bakılamayan, uyuz olmuş, yem yemeyen ve sürekli kusan bir hayvan olduğuyla alakalı bir ihbar geldi. İlk defa karşılaştığımız bu durum karşısında biz de kayıtsız kalamadık. Neticede burada bir can var. Başkanımız Vahap Seçer'in Öksüz ismini koyduğu bu kuzu teslim alındı ve Tarsus Doğa Parkı'na geldi. Veteriner hekimlerimiz tarafından gerekli müdahaleler yapıldı. Bugün itibariyle kuzumuz gayet sağlıklı, tüyleri tamamen yenilendi. Bundan sonraki hayatını Tarsus Doğa Parkı'nda gayet mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirecek. Buraya adapte oldu, Doğa Parkı'nın da maskotu oldu" dedi.

Kuzu ile bire bir ilgilenerek iyileştirmek için yanından ayırmayan Veteriner Hekim Celal Çevirgenoğlu, "Öksüz geldiğinde çok kötü durumdaydı. Zaten adından da anlaşıldığı gibi annesinden ayrı kalmıştı. Kuzular doğdukları ilk hafta süresince anne sütünü almazlarsa zayıf düşerler, hastalıklara da açık olurlar. Öksüz bize geldiğinde yoğun ishali vardı ve çok dehidreydi. Ayrıca uyuz da vardı ve kulaklarındaki, ayaklarındaki tüyler dökülmüştü. Hem antibiyotik tedavisi hem de uyuza yönelik tedaviler yaptık. Sonra vitamin takviyeleriyle yaklaşık iki aylık sürede Öksüz'ün tüyleri yerine geldi, ishali geçti. Şimdi de büyüyor. Bundan sonra burada bizimle kalacak. Artık öksüz değil aslında. Daha önce bize farklı türden hayvanlar teslim ediliyordu ama kuzu ilk oldu. Burada prematüre olarak doğan 'Garip' adında bir keçimiz var onunla beraber yaşıyorlar. Onlara özel bir yer yaptık. Sürekli benim kontrolümdeler" diye konuştu.

Doğa Parkı bölgede tek

Bölgede tek olma özelliğini taşıyan ve içerisinde onlarca tür hayvanın bulunduğu Tarsus Doğa Parkı'nda yer alan klinikte, değişik nedenlerden dolayı yaralanmalar yaşayan veya rahatsızlık geçiren leylek, şahin, kartal gibi kanatlı hayvanların yanı sıra birçok tür kara hayvanının tedavi ve bakımları yapılıyor. Klinikte, ayrıca Doğa Parkı'nda yer alan maymun, geyik, kurt gibi karasal hayvanların, değişik kuş türlerinin, sürüngenlerin ve diğer canlı türlerinin de tedavi ve bakımları yürütülüyor.

Sevimli kuzu Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu
Sevimli kuzu Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu
Sevimli kuzu Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu
Sevimli kuzu Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu
Sevimli kuzu Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sevimli kuzu Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu - Son Dakika

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