İstanbul Valiliği'nden Sevinç İnönü Açıklaması: "Vefat Edenlerin Maiyetinin Vıp Terminali Kullanımı Mevzuat Uyarınca Mümkün Görülmemektedir"

İstanbul Valiliği, eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün İstanbul Havalimanı'nda VIP terminalini kullanmasına izin verilmemesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Sevinç İnönü Hanımefendi'nin, 2019 yılında İstanbul- Londra gidiş ve Londra İstanbul dönüş uçuşlarında havalimanı VIP terminalini kullanma talebi olmuştur. Vefat edenlerin maiyetinin VIP terminali kullanımı ilgili mevzuat uyarınca mümkün görülmemektedir. Ancak o tarihte görevli İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri talimatıyla Sayın İnönü'nün VIP terminal hizmetlerinden yararlandırıldığı anlaşılmıştır" denildi.

Eski Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün İstanbul Havalimanı'nda VIP terminalini kullanmasına izin verilmediği yönünde haberler basında yer aldı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaparak, "Vefat edenlerin maiyetinin VIP terminali kullanımı ilgili mevzuat uyarınca mümkün görülmediğini" bildirdi. Valilik açıklaması şöyle:

"15 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan 'Merhum Erdal İnönü'nün eşi Sayın Sevinç İnönü Hanımefendi'nin havayolu seyahatinde İstanbul Havalimanı VIP terminalini kullanmasının engellendiği' konusuyla ilgili olarak Valiliğimizce yapılan incelemede;

Havalimanı VIP terminalini kullanacak Türk vatandaşları; Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın 05.10.2020 tarihli yazısına istinaden mülga Başbakanlıkça çıkarılan 25.06.2002 tarih ve 2002/23 sayılı Genelge hükümleri ile İdari İşler Başkanlığı'nca münferit tarihlerde çıkarılan yazılarla oluşturulmuş Rical Listesi çerçevesinde, Yabancı uyruklular; Dışişleri Bakanlığı talimatları çerçevesinde belirlenmektedir. İstanbul Havalimanı VIP kayıtlarının incelenmesinde Sayın Sevinç İnönü Hanımefendi'nin, 2019 yılında İstanbul-Londra gidiş ve Londra İstanbul dönüş uçuşlarında havalimanı VIP terminalini kullanma talebi olmuştur. Vefat edenlerin maiyetinin VIP terminali kullanımı ilgili mevzuat uyarınca mümkün görülmemektedir.

Ancak o tarihte görevli İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri talimatıyla Sayın İnönü'nün VIP terminal hizmetlerinden yararlandırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili incelemelerde, İstanbul Havalimanı VIP kayıtlarında 2019 yılından günümüze kadar Sayın İnönü'nün VIP kullanımına ilişkin herhangi bir talebinin olmadığı anlaşılmıştır."

TURGUT ÖZAL VE MESUT YILMAZ'I HATIRLATINCA "LİSTEDEN İSMİNİZ ÇIKARILDI" YANITI VERİLDİ

Cumhuriyet gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu dünkü yazısında konuyu gündeme getirmiş ve Sevinç İnönü'nün görevlilerle yaşadığı şu diyaloğu da köşesine taşımıştı:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularından, Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyetin önderlerinden İsmet İnönü'nün oğlu, eski Başbakan yardımcısı, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, İstanbul Havalimanı'nın VIP uçuşuna alınmadı.

Kapıda 'Buradan uçamazsınız' diyenlere 'Ne değişti?' diye soran İnönü'ye, 'Eşiniz öldü' yanıtı verildi!

15 yıl önce yaşamını yitirmişti Erdal İnönü.

Görevlinin 'Eşiniz öldü, o nedenle buradan uçamazsınız' yanıtına, 'Turgut Özal da vefat etti, Mesut Yılmaz da... eşleri bu haktan yararlanıyor' yanıtını veren Sevinç İnönü, bu kez de 'Listeden isminiz çıkarıldı' yanıtını aldı."