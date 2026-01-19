Seydikemer'de 3 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.D, S.E. ile K.Ö. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Olay
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Karadere Mahallesi Gavurağlı mevkisindeki ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığını organize ettikleri ileri sürülen 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.
Düzensiz göçmenler ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmişti.
