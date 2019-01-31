Son Dakika Haberleri: Seydikemer'de Kar, Fethiye'de Yağmur Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Seydikemer'de Kar, Fethiye'de Yağmur Yaşamı Olumsuz Etkiledi

1 saat önce

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesi Karabel mevkisinde kar, Fethiye'de ise sağanak yağış etkili oldu.

Seydikemer'de Kar, Fethiye'de Yağmur Yaşamı Olumsuz Etkiledi, System.String[]
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesi Karabel mevkisinde kar, Fethiye'de ise sağanak yağış etkili oldu. Fethiye'de zemin katta kalan ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana gelirken, Fethiye- Antalya karayolunun Karabel mevkisindeki kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaya başladı.

Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde geceden itibaren etkili olan kar ve yağmur yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Fethiye- Antalya karayolunun Seydikemer ilçesindeki Karabel mevkisinde yoğun kar yağışı ulaşımda sıkıntı yaşattı. Ekipler, trafiğin aksamaması için sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı, donanımsız yola çıkmamalarını istedi. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi. Seydikemer'in yayla mahalleleri Temel ve Yayla Ceylan'da yolların kapalı olduğu ve ekiplerin bölgede yol açma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Sağanak yağışın etkili olduğu Fethiye ilçesinde ise dağlık kesimden inen sular, Kayaköy Mahallesi'ndeki tarım arazilerine doldu ve bazı evlerde su baskınına yol açtı.

Fethiye Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede son 24 saatte metrekareye 110 kilogram yağmur düştüğünü belirtti. Ocak ayı boyunca Fethiye'de metrekareye 342,8 kilogram yağmur yağdığını kaydeden yetkililer, "Uzun yıllar ocak ayı yağış ortalaması 170 kilogramdı. Bu yıl Ocak ayında uzun yıllar ortalamasına göre, Fethiye'ye 2 kat daha fazla yağış düştü" açıklamasını yaptı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:33 Kaynak: DHA

Muğla, Seydikemer, Kar, Fethiye, Güncel
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