Seydişehir Bisiklet Festivali sona erdi - Son Dakika

Seydişehir Bisiklet Festivali sona erdi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Doğa Sporları ve Bisiklet Derneğinin bu yıl ilkini düzenlediği Bisiklet Festivali sona erdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Doğa Sporları ve Bisiklet Derneğinin bu yıl ilkini düzenlediği Bisiklet Festivali sona erdi.

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Festival kapsamında gerçekleştirilen Kuğulu Park Kamplı Bisiklet Turu'na Türkiye'nin 35 farklı ilinden 150 bisikletsever katıldı.

Bisikletseverler üç gün süren etkinlikte Seydişehir'de toplam 182 kilometrelik güzergah boyunca pedal çevirdi.

İlk etabı 64 kilometre, ikinci etabı 73 kilometre olan etabın tamamlanmasının ardından Kuğulu Parkta geceyi geçiren bisikletseverler, burada kamp ateşi etkinliğine katıldı. Kamp ateşi etkinliğine Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Yahya İsa Koca ve İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir katılarak sporculara katılım belgesi verdi.

Turun üçüncü etabında ise bisikletseverler 45 kilometrelik Boyacıoğlu Köprüsü, Çar Oluğu, Gökçehüyük Göleti, Taraşçı, Taraşçı 1 Göleti, Seydişifa Termal Tesisleri, Adile Baysal Kültür Sanat evi, Seyidharun Veli Cami ve Kuğulu güzergahında pedal çevirdi.


Belediye Başkanı Tutal da son gün etabına katılarak, bisikletseverlerle pedal çevirdi.

Bisiklet ve yüzme sporlarının insan sağlığı için önem taşıdığını belirten Tutal, şunları kaydetti:

"Sizlerle birlikte pedal çevirmek güzeldi. İnsan sağlığı için yüzme ve bisiklet sporu gerçekten keyif verici. Aslında ben de bisiklet sporuna yabancı değilim. Çocukluğum ve gençliğimde köyden okula bisiklet ile gider gelirdim.

Bu tür organizasyonlar şehrimizin tanıtımına, turizme büyük katkı sağlıyor. Doğa güzellikleri barındıran ilçemizin dört bir tarafı görülmeye değer. Eşsiz manzaraları ile dağcılık ve doğa sporları açısından oldukça elverişli bir bölge. Seydişehir dağcılık, yürüyüşler ve tracking açısından çok güzel parkurlara sahip bir yer. Kaya yapısı dağcılık sporuna çok elverişli. Ben festivalimize katılan herkese teşekkür ediyorum."

Adile Baysal Kültür ve Sanatevi ile Seyyid Harun Veli Camii'ni ziyaret eden bisikletseverler, Kuğulu Kamp alanına geçti. Bisiklet tutkunları, seneye festivalin yeniden düzenlenmesi temennisinde bulunarak ilçeden ayrıldı.

Seydişehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir Bisiklet Festivali sona erdi - Son Dakika

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