Seydişehir'de "Bizim Akif" oyunu sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Seydişehir'de "Bizim Akif" oyunu sahnelendi

22.03.2022 11:25
Seydişehir'de "Bizim Akif" oyunu sahnelendi

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan "Bizim Akif" isimli müzikal tiyatro Seydişehir'de sahnelendi.

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan "Bizim Akif" isimli müzikal tiyatro Seydişehir'de sahnelendi.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Hasan Özaşlamacı'nın yaptığı, Cem Kurtoğlu, Seza Kırgız, Emre Uluocak, Nagihan Yıldız ve Barış Demirtürk'ün rol aldığı oyun, izleyiciden büyük beğeni aldı.

Seydişehir Belediyesi Düğün Salonunda iki seans olarak düzenlenen "Bizim Akif" adlı müzikal tiyatro oyununa çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Bir inanç ve dava adamı olan Mehmet Akif Ersoy'un, Kurtuluş Savaşı'ndaki milli mücadele ruhunu dizelere döktüğü İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla oynanan tek perdelik oyun izleyiciden tam not aldı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Çanakkale Deniz Zaferinin, Müslüman Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası ve dünyanın en süper güçlerine karşı koyulan bir zafer olduğunu kaydetti.

Bazılarının canıyla, kanıyla cephede mücadele ederken, bazılarının da kalemiyle, diliyle mücadelelerini devam ettirdiğini anlatan Tutal, "Bunlardan biri de Mehmet Akif Ersoy'dur. Bir millet de kökünden özünden ve kendi değerlerinde uzaklaştığında ölmeye yok olmaya mahkumdur. Bu yüzden biz kendi özümüzü, kendi kökümüzü Mehmet Akif'te buluyoruz." ifadesini kullandı.

Program sonunda Tutal, "Bizim Akif" oyununu sahneleyen sanatçılara günün anısına hediye takdiminde bulundu.

YORUMLAR
500
Efeler Belediyesi'nden Dünya Tiyatro Günü'ne özel yeni oyun Efeler Belediyesi'nden Dünya Tiyatro Günü'ne özel yeni oyun Ünlüleri Buluşturan 'aydınlıkevler' 26 Mart'ta Seyirci Karşısında! Ünlüleri Buluşturan 'aydınlıkevler' 26 Mart'ta Seyirci Karşısında!

Mehmet Akif Ersoy, Tiyatro, Müzikal, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de 'Bizim Akif' oyunu sahnelendi - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ayrılık kararı aldı!
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
11:12 80 yaşındaki kadın bakıcısı tarafından şiddet gördü! Eve yerleştirilen gizli kamera tüm gerçeği ortaya çıkardı
11:02 İbrahim Kutluay ve oyuncu Gülcan Arslan'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı!
10:58 Gram altının fiyatı yeni günde 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:45:53. #1.11#
SON DAKİKA: Seydişehir'de "Bizim Akif" oyunu sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement