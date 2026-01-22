Seydişehir'de Din Görevlilerine Hac Eğitimi - Son Dakika
Seydişehir'de Din Görevlilerine Hac Eğitimi

22.01.2026 15:42
Seydişehir Müftülüğü, din görevlilerine hac ibadetine dair eğitim verdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde din görevlilerine hac eğitimi verildi.

Seydişehir Müftülüğü tarafından verilen eğitimde, görevlilere hac ibadetine dair temel bilgi, hac ve umre hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Müftüsü Fatih Koç, hacı adaylarına yapılacak rehberliğin büyük sorumluluk gerektirdiğini vurguladı.

Programa, Seydişehir, Bozkır ve Ahırlı müftülüklerinde görev yapan personel katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Hac, Son Dakika

