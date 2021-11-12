Üye Girişi
Seydişehir'de emekliye ayrılan öğretmene sürpriz uğurlama - Son Dakika

Seydişehir'de emekliye ayrılan öğretmene sürpriz uğurlama

12.11.2021 13:27
Seydişehir'de emekliye ayrılan öğretmene sürpriz uğurlama

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan matematik öğretmeni emeklilik öncesi son dersinde yapılan sürpriz ile uğurlandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan matematik öğretmeni emeklilik öncesi son dersinde yapılan sürpriz ile uğurlandı.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, ilçedeki Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Pişkin okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan emekliye ayrılacak olan Hasan Sukuti Güngördük'ün son dersine katılarak sürpriz yaptı.

Pişkin, yaptığı açıklamada, "39 yıllık meslek hayatında farklı okullarda görev yapmış olan öğretmenimize son dersini verdiği Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesindeki sınıfına sürpriz bir ziyaret yaptık. Kendisine eğitim hayatında devletine ve milletine adadığı çalışma hayatı için teşekkür ediyorum. Emeklik hayatında öğretmenimize ve ailesine emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

Matematik öğretmeni Güngördük ise kendisine yapılan sürpriz ziyaret karşısında duygulandığını belirterek teşekkür etti.

Seydişehir'de emekliye ayrılan öğretmene sürpriz uğurlama
Seydişehir'de emekliye ayrılan öğretmene sürpriz uğurlama
Seydişehir'de emekliye ayrılan öğretmene sürpriz uğurlama
Seydişehir'de emekliye ayrılan öğretmene sürpriz uğurlama

Seydişehir, matematik, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de emekliye ayrılan öğretmene sürpriz uğurlama - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den siyasete atılacağını söyledi 13:37 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den siyasete atılacağını söyledi Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! 13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti 12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi 12:02 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı 11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir

Son Dakika Haberleri
13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!
13:13 Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:30 Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu
12:25 Okuldaki matematik öğretmenine isimsiz güller gönderen hademeye dava açıldı
12:13 Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti
12:07 Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı
12:02 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama
12:01 Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi
BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz         
13:46
Diyanet'ten 81 ile genelge! Cemaatlerdeki mesafe kuralları kaldırıldı, normal saf düzenine geçiliyor Diyanet'ten 81 ile genelge! Cemaatlerdeki mesafe kuralları kaldırıldı, normal saf düzenine geçiliyor         
13:29
Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti         
13:11
Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu Yılbaşı bilet fiyatları ve ikramiye belli oldu         
12:31
Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı Ali Koç'un uyarıları sonrası Mesut Özil'den manidar Cuma mesajı         
12:08
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 13:52:09. #1.11#
SON DAKİKA: Seydişehir'de emekliye ayrılan öğretmene sürpriz uğurlama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement