Seydişehir'de emekliye ayrılan öğretmene sürpriz uğurlama - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde görev yapan matematik öğretmeni emeklilik öncesi son dersinde yapılan sürpriz ile uğurlandı.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, ilçedeki Anadolu İmam Hatip Lisesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Pişkin okulda matematik öğretmeni olarak görev yapan emekliye ayrılacak olan Hasan Sukuti Güngördük'ün son dersine katılarak sürpriz yaptı.

Pişkin, yaptığı açıklamada, "39 yıllık meslek hayatında farklı okullarda görev yapmış olan öğretmenimize son dersini verdiği Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesindeki sınıfına sürpriz bir ziyaret yaptık. Kendisine eğitim hayatında devletine ve milletine adadığı çalışma hayatı için teşekkür ediyorum. Emeklik hayatında öğretmenimize ve ailesine emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diliyorum." ifadelerini kullandı.

Matematik öğretmeni Güngördük ise kendisine yapılan sürpriz ziyaret karşısında duygulandığını belirterek teşekkür etti.