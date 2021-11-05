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Seydişehir'de kadına yönelik şiddeti önleme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Seydişehir'de kadına yönelik şiddeti önleme toplantısı düzenlendi

05.11.2021 17:08
Seydişehir'de kadına yönelik şiddeti önleme toplantısı düzenlendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kadına yönelik şiddeti önlemek için koordinasyon izleme toplantısı düzenlendi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kadına yönelik şiddeti önlemek için koordinasyon izleme toplantısı düzenlendi.

Seyitharun Maarif Merkezinde Kaymakam Deniz Pişkin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele noktasında yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

Pişkin, yaptığı açıklamada, ilçede aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurum ve kuruluşlarla üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getireceklerini söyledi.

Kadınlara yönelik şiddetin mutlaka ortadan kaldırılması gerektiğine vurgulayan Pişkin, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetin en önemli insan hakkı ihlallerinden biri olması, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi için koordinasyon planı doğrultusunda ciddi bir seferberlik başlatılmıştır. Toplumsal farkındalığın arttırması, koordinasyon ve işbirliği güçlendirilmesi ile yapılan faaliyetlerin ön plana çıkarılmasını esas aldık."

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve daire amirleri katıldı.

Seydişehir'de kadına yönelik şiddeti önleme toplantısı düzenlendi
Seydişehir'de kadına yönelik şiddeti önleme toplantısı düzenlendi
Seydişehir'de kadına yönelik şiddeti önleme toplantısı düzenlendi

Deniz Pişkin, Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seydişehir'de kadına yönelik şiddeti önleme toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seydişehir'de kadına yönelik şiddeti önleme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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