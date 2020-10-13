Seydişehir'de muhtarlardan Kaymakam Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Levent Karaaslan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırlayarak fikir alışverişinde bulundu.

Karaaslan, Kaymakam Erdoğan'a ilçe geneli ve mahallelerde yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi.

Levent Karaaslan, Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bizlere her konuda şu ana kadar kendileri destek oldular. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaymakam Erdoğan ise muhtarların her zaman önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız, bizim halkımızın içinde bulunan gören gözümüz, işiten kulağımızdır. Biz kendilerine bizlere vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Kaymakamlığımızın kapısı halkımıza her zaman açıktır." ifadesini kullandı.