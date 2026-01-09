Seydişehir\'de Sigara Bırakma Polikliniği Açıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde sigara bırakma polikliniği hizmet vermeye başladı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü tütün bağımlılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sigara bırakma polikliniği açıldı.
Poliklinik, pazartesi ve perşembe 08.30- 12.00 arasında hizmet verecek.
