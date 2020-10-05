Seydişehir'de tadilat yaptığı iş yerinin çatısından düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çalıştığı iş yerinin çatısından düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bankalar Caddesi Rüştü Ergen Çarşısındaki bir iş yerinin çatısında tadilat yapan Süleyman Akgül (49), dengesini kaybederek beton zemin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:19 - Kaynak: AA
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