Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Jandarma ve polis ekipleri, Gevrekli Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerin Gevrekli Mahallesi ile farklı adreslere düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ali B. ile Ömer Ş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Ali B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ömer Ş. serbest bırakıldı.???????
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?