Atatürk Spor Salonu'ndaki çim sahada Ortakaraören sporlu futbolcular, rakipleri Test Makine Spor karşısında lösemi hastalarına destek olmak ve kök hücre bağışına dikkati çekmek için pankartla sahaya çıktı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Tutal, voleybol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika

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