Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Seydişehir'den kısa kısa

28.06.2022 12:50
Seydişehir'den kısa kısa

Seydişehir Belediyesince düzenlenen "Başkanlık Voleybol Turnuvası"nın ödül töreni yapıldı.

Seydişehir Belediyesince düzenlenen "Başkanlık Voleybol Turnuvası"nın ödül töreni yapıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda 9 takımın katıldığı turnuvayı, Akçalar Spor Voleybol takımı kazandı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ödül töreninde, dostluğun kazandığını turnuvayı ilerleyen yıllarda da devam ettireceklerini belirtti.

Törende, turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri ve hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Seydişehir'deki turnuvada lösemi hastalarına destek pankartı açıldı

Seydişehir Beledisinin düzenlediği futbol turnuvasında lösemi hastalarına destek için futbolcular, pankartla sahaya çıktı.

Atatürk Spor Salonu'ndaki çim sahada Ortakaraören sporlu futbolcular, rakipleri Test Makine Spor karşısında lösemi hastalarına destek olmak ve kök hücre bağışına dikkati çekmek için pankartla sahaya çıktı.

Futbolcuların açtığı pankart, tribündeki sporseverlerden alkış aldı.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Tutal, voleybol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'den kısa kısa - Son Dakika

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