Seydişehir Ülkü Ocaklarından, ihtiyaç sahiplerinden gıda yardımı - Son Dakika

Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanlığından, Seydişehir'de yaşayan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuldu.

Seydişehir Ülkü Ocakları Başkan Karaarslan ve beraberindekiler, merkez ve kırsal mahallerde bulunan ihtiyaç sahibi 100 aileye yardım kolilerini teslim etti.

Karaarslan, yaptığı açıklamada, hayırseverler ve partililerin yardımı ile farklı bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Başlattıkları kampanya çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Karaarslan, şunları kaydetti:

"Bu yardım poşetlerini partili, partisiz gözetmeksizin elimizde listesi bulunan ilçemizdeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu çalışmamız devam edecek. Biz siyasi ayrım gözetmeden partili partisiz her ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece bizim tek amacımız gerçek ihtiyaç sahibi olan kişilere ulaşabilmek. Merkez ve kırsal mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecek."