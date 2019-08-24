Seyfettin'i kayınpeder korkusu aldı!

Sevda ve Şerif büyük sırlarının ortaya çıkacağından dolayı oldukça gerilmiştir. Bu esnada Sevda'nın anne babasının da Hacı Hüseyin'lere geleceğini duyan Seyfettin'i bir telaş kaplar. Zira Sevda'nın babasının sürekli damat olarak kendisini eleştirmesinden gına gelmiştir. Seyfettin, kayınpederi geleceği için evden uzaklaşma yolları arasa da her seferinde Sevda engeline takılır. Diğer yandan ise Sevda, Şerif'i evden gitsin, uzaklaşsın diye yolunu yapar fakat bu sefer de ummadığı bir durumla karşılaşır. Çünkü Şerif ortada yoktur.

Mustafa Ali ise hiç aklında yokken, beklenmedik bir iş koluyla tanışır. Kuru meyvecilik. Şehirdeki iş adamı arkadaşı ondan bir miktar meyve ister ve bu meyveler beğenilince Mustafa Ali'nin ufaktan girişimcilik damarı kabarır. Nurcan ise işkillendiği Mustafa Ali'nin peşini bırakmaz. Bir yandan tatlı dükkanıyla ilgilenirken diğer yandan Mustafa Ali'nin çevirdiği dolapların kapılarını aralar. Tüm bunlar olurken Meryem, kız kardeşini aramaya devam eder. Bu aramayı yaparken özellikle Badegül'e söylemeye cesaret edemez fakat Badegül, teyzesinin bir şeyler çevirdiğini anlar.

3 sezondur izleyicilerin TRT 1 ekranında severek takip ettiği "Kalk Gidelim" oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Emin Gürsoy, Nalan Okçuoğlu, Aslı Omağ, Kerim Yağcı, Hayrettin, Alper Saylık, Sena Çakır, İlayda Aydın, Alican Okumuş, Andrey Polyanın, Ece Aydemir, Can Kıran, Öznur Ön, Dilara Gül Demiral, Ali Dinç, Ferhat Yılmaz, Burak Diri, Pelin Şahin, Ebuhan Tırtar Ve Bayazıt Gülercan gibi sevilen isimler yer alıyor.