Seyfülislam Kaddafi Öldürüldü

LİBYA Başsavcılığı, Seyfülislam Kaddafi'nin silahla vurularak öldürüldüğünü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Libya Başsavcılığı, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Seyfülislam Kaddafi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.