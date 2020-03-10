Seyhan Belediyesi personeline öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Seyhan Belediyesi personeline öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi - Son Dakika

Seyhan Belediyesi personeline öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi

6 saat önce

Seyhan Belediyesi'nde görev yapan personele kişisel iletişim becerileri ile öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi.

Seyhan Belediyesi personeline öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi, System.String[]

Seyhan Belediyesi'nde görev yapan personele kişisel iletişim becerileri ile öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yaşar Kemal Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılan eğitimde başta zabıta olmak üzere özellikle halkla bire bir iletişim içinde olan personele bilgiler aktarıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhanlıya verilen hizmet kalitesinin artırılması için hizmet içi eğitim programlarının devam edeceğini belirtti.

Akay "Halkımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırabilmek için personelimizi düzenli olarak eğitmeyi sürdüreceğiz. Personelimize günün şartlarına göre yeni veya yenilenen bilgileri ve ilgili personele de teknolojik gelişmeleri aktarıyoruz. Amacımız, halkımıza hızlı, sonuç odaklı ve günün şartlarına uygun çözümler üretebilmektir." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:26 Kaynak: AA
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