Seyhan Belediyesinden ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek - Son Dakika

Açıklamada görüşlerine verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay , "Salgın nedeniyle kalabalık iftar sofralarında buluşamasak da ramazanın dayanışma ruhuyla vatandaşlarımızla birlikteyiz. Seyhan Belediyesi olarak tüm olanaklarımızla halkımızın yanındayız. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşım duygularıyla ramazan ayı boyunca halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İlçedeki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında da bulunulacağına yer verilen açıklamada, 65 yaş üzerindeki vatandaşların evine de sıcak yemek ulaştıracağı kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ramazan süresince aşevleri aracılığıyla 2 bin kişiye sıcak yemek ikramında bulunulacağı belirtildi.

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