Seyhan Nehri'ne giren 2 genç kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi

Seyhan Nehri'ne giren 2 genç kayboldu

20.05.2022 17:52
Seyhan Nehri'ne giren 2 genç kayboldu

ADANA'da serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren Hasan Arslan (18) ile arkadaşı Emin Aydemir (19), akıntıda kayboldu.

ADANA'da serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren Hasan Arslan (18) ile arkadaşı Emin Aydemir (19), akıntıda kayboldu.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Eski baraj kapaklarından serinlemek için Seyhan Nehri'ne giren Hasan Arslan ile arkadaşı Emin Aydemir, akıntıda sürüklenerek gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve su altı polisi sevk edildi. Dalgıç polisler, nehirde ve yakınındaki sulama kanalında arama başlattı. Arslan ile Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor.


Seyhan Nehri'ne giren 2 genç kayboldu
Seyhan Nehri'ne giren 2 genç kayboldu
Seyhan Nehri'ne giren 2 genç kayboldu
Seyhan Nehri'ne giren 2 genç kayboldu
Seyhan Nehri'ne giren 2 genç kayboldu
YORUMLAR
500
Adana'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu Adana'da sulama kanalına giren 2 genç kayboldu Seyhan'da 19 Mayıs Futbol Turnuvası Düzenlendi Seyhan'da 19 Mayıs Futbol Turnuvası Düzenlendi
Kaynak: DHA

Adana Yüregir, Emin Aydemir, Hasan Arslan, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyhan Nehri'ne giren 2 genç kayboldu - Son Dakika


Son Dakika
17:58 Türkiye'nin NATO politikasına ABD Kongresi'nden tepki: Türkiye'ye "silah satışına karşıyız" mektubu gönderildi
17:52 Dünyayı hayrete düşüren olay! Ahırda koyunla cinsel ilişkiye girdi, sonrası da felaket
17:48 Kan donduran görüntüler! Rus ordusu, Ukraynalı sivilleri kurşuna dizmiş
17:41 Galatasaray'da taraftarı heyecanlandıracak hamle! Başkan adayı Dursun Özbek, taraftarın sevgilisi Erden Timur'u Sportif A.Ş. için düşünüyor
17:39 Rusya, Finlandiya'nın gazını kesiyor! Ruble ile ödeme yapmamaları sebep gösterildi
17:37 İdlib'de görevde olan Sözleşmeli Er Atalay Özgüvener, duşta kalp krizi geçirerek şehit oldu
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 18:08:14. #1.12#
SON DAKİKA: Seyhan Nehri'ne giren 2 genç kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement