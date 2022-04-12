Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

12.04.2022 01:39

Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 çocuk 2 kişi yaralandı.

Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 05 DK 071 plakalı Fiat marka otomobil ile Ş.Ş.'nin kullandığı 60 EF 765 plakalı Volkswagen marka otomobil, cadde üzerinde çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazadan yara almadan kurtulurken yolculardan ise 1'i çocuk 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada maddi hasarın oluştuğu iki otomobil de çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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