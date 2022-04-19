Seyir halindeki minibüs alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

19.04.2022 12:11
Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde seyir halindeyken alev alev yanan minibüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde seyir halindeyken alev alev yanan minibüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Acıpayam ilçesi Yumrutaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolda seyir halinde olan minibüsten henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüsünün durumu fark etmesi üzerine yol kenarına aldığı minibüs, alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin yükseldiği minibüse müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Kısa süre sonra yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Dumanlar kapladığı yol bir süre trafiğe kapatılırken, araç ise kullanılmaz hale geldi. - DENİZLİ

Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
Seyir halindeki minibüs alev alev yandı

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Gaziosmanpaşa'da minibüs alev topuna döndü Gaziosmanpaşa'da minibüs alev topuna döndü Gaziosmanpaşa'da park halindeki servis minibüsü alev alev yandı Gaziosmanpaşa'da park halindeki servis minibüsü alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Acıpayam, İtfaiye, Minibüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki minibüs alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki minibüs alev alev yandı - Son Dakika
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