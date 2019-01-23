Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

55 dakika önce

Seyir halindeki otomobil alev alev yandıBURSA - Bursa'da hareket halinde olan bir araç alev alev yandı.

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

BURSA - Bursa'da hareket halinde olan bir araç alev alev yandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, aracın motor kısmı tamamen yandı.
Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Bursa- İzmir Yolu Acemler Kavşağına yakın bir noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinde seyir halinde olan 06 ZGP 57 plakalı otomobilin ön kaputundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları farkeden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Alevler aracı sarmadan müdahele edilen yangında, otomobilin motor kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, polis ekipleri Bursa-İzmir yolunu trafiği kapatarak çevrede güvenlikönle aldı. Uzun süre ulaşıma kapanan yolda uzun trafik kuyrukları oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa
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