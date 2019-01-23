Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
55 dakika önce
Seyir halindeki otomobil alev alev yandıBURSA - Bursa'da hareket halinde olan bir araç alev alev yandı.
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
BURSA - Bursa
'da hareket halinde olan bir araç alev alev yandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, aracın motor kısmı tamamen yandı.
Yangın, Bursa'nın merkez Osmangazi
İlçesi Bursa- İzmir
Yolu Acemler Kavşağına yakın bir noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinde seyir halinde olan 06 ZGP 57 plakalı otomobilin ön kaputundan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları farkeden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Alevler aracı sarmadan müdahele edilen yangında, otomobilin motor kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada, polis ekipleri Bursa-İzmir yolunu trafiği kapatarak çevrede güvenlikönle aldı. Uzun süre ulaşıma kapanan yolda uzun trafik kuyrukları oluştu. Polis
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:16 Kaynak: İHA
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