Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
16 dakika önce
Çorum'da seyir halindeyken alev alan otomobil kül oldu.
Çorum
'da seyir halindeyken alev alan otomobil kül oldu.
Olay, Çorum- Ortaköy
karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A.'nın kullandığı otomobil Ortaköy yolu Mollahasan Köy'ü mevkiinde seyir halindeyken motor kısmında meydana gelen bir arıza nedeniyle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobili sardı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangından dolayı 1 saate yakın kapanan Çorum-Ortaköy yolu itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:26 Kaynak: İHA
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