Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

16 dakika önce

Çorum'da seyir halindeyken alev alan otomobil kül oldu.

Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı, System.String[]
Çorum'da seyir halindeyken alev alan otomobil kül oldu.

Olay, Çorum- Ortaköy karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A.'nın kullandığı otomobil Ortaköy yolu Mollahasan Köy'ü mevkiinde seyir halindeyken motor kısmında meydana gelen bir arıza nedeniyle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın otomobili sardı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangından dolayı 1 saate yakın kapanan Çorum-Ortaköy yolu itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:26 Kaynak: İHA

Çorum Ortaköy, Çorum, 3. Sayfa
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