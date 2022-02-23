Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı

23.02.2022 11:17
Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı

Konya'da seyir halindeyken motor kısmı alev alev yanmayan otomobil, yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.

Konya'da seyir halindeyken motor kısmı alev alev yanmayan otomobil, yoldan geçen sürücülerin yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Uluyayla Üst Geçidi altında çıktı. Edinilen bilgiye göre, evinden çıkıp sanayideki iş yerine giden Adil Doğan idaresindeki 42 AJA 711 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden yanmaya başladı. Kaputtan yükselen dumanları ark eden Adil Doğan, aracını yolun kenarına çekerek aşağıya indi. Sürücünün kaputu açmasıyla bir anda alevler yükseldi. Yangını söndürme çabaları sonuçsuz kalan Adil Doğan'ın yardımına yoldan geçen diğer sürücüler ve sivil giyimli polisler yetişti. Sürücüler ve polisler araçlarında bulunan yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Zamanında yapılan müdahale sayesinde otomobil tamamen yanmaktan kurtarıldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından sürücüler, yangının tekrar çıkmaması için bir süre daha yangın tüplerini motor kısmına sıkarak önlem almaya çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri de, aracın motor kısmında bir süre daha soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası aracın motor bölümünde maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle trafik akışının yoğun olduğu caddede uzun kuyruklar oluştu. Sanayide tamirci olduğu öğrenilen sürücünün, seyir halindeyken aracının yanmaya başladığını söylediği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin detaylı inceleme sonucunda tespit edilebileceği ifade edildi. - KONYA

Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı
Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı
Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı
Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı
Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı
Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı

YORUMLAR
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Seyir halindeki araç alev alev yandı Seyir halindeki araç alev alev yandı Son dakika... Konya'da otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu Son dakika... Konya'da otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Yangın, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı - Son Dakika
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