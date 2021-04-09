Seyir halindeki tır alev aldı - Son Dakika

Antalya'da seyir halindeki bir tır aniden alev aldı, sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.

Olay, Korkuteli -Antalya karayolu, Bayatbademleri Mahallesi Cehennem deresi Yenice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LE 0643 plakalı tır, rampa aşağı inerken bilinmeyen bir nedenle yandı. Aracı durdurup atlayan sürücü olaydan yara almadan kurtuldu. Yangın nedeniyle Korkuteli -Antalya karayolu trafiğe kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yangını kısa sürede söndürdü. - ANTALYA