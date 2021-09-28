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Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi - Son Dakika

Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi

28.09.2021 14:29

Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucunda meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi

Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucunda meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Sara hastası olduğu bildirilen otomobil sürücüsünün kaza sırasında sara krizi geçirdiği, yanında bulunan arkadaşının kazayı yara almadan atlattığı bildirildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza Sarılar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Sarılar istikametine seyir halindeki Yunus Öztürk'ün kullandığı 28 AV 126 plakalı Renault marka otomobil, Manavgat Devlet Hastanesi üst kavşağını geçtiği sırada kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Yunus Öztürk, Manavgat itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anında araçta bulunan bir kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı gören bir vatandaş, kendisinin aracıyla kaza yapan aracın arkasında olduğunu, bir anda yoldan kaldırıma çıkarak ağaca çarptığını, hiç fren bile yapmadığını söyledi. Kaza yapan araç sürücüsünün sara hastası olduğu, kaza sırasında sara nöbeti geçirdiği öğrenildi.

Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi
Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi
Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi
Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi
Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi
Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi
Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi
Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi
Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi
Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi
Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi

Manavgat, Otomobil, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Direksiyon başında sara krizi geçiren sürücü ağaca çarparak durabildi - Son Dakika
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