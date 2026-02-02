Seyit Aslan, Kadir İnanır'ı Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, tedavisi süren oyuncu Kadir İnanır'ı ziyaret etti.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasiden, emekten, barıştan yana sevgili Kadir İnanır ve Jülide Kural ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Onlar yalnızca sinemanın ve tiyatronun değil, bu ülkenin vicdanı ve aydınlık yüzleridir. Halktan, emekten yana duruşları, onurlu yaşamları ve mücadelesiyle yan yana olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.