Şeyma Subaşı\'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez geleneksel kelle paça çorbasına verdiği isimle dikkatleri üzerine çekti.

KELLE PAÇANIN İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Takipçileriyle çorba kasesini paylaşan Subaşı, tabağına "Collagen çorbası" notunu düştü. Geleneksel bir lezzeti modern bir sağlık terimiyle tanımlayan ünlü ismin bu yaklaşımı, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Subaşı'nın bu paylaşımı, takipçileri arasında hem espri konusu oldu hem de yeni bir tartışma başlattı.