Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

09.02.2026 20:17
Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından kelle paça çorbası paylaştı. Subaşı'nın kelle paça çorbasına, "Collagen çorbası" ismini vermesi dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez geleneksel kelle paça çorbasına verdiği isimle dikkatleri üzerine çekti.

KELLE PAÇANIN İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Takipçileriyle çorba kasesini paylaşan Subaşı, tabağına "Collagen çorbası" notunu düştü. Geleneksel bir lezzeti modern bir sağlık terimiyle tanımlayan ünlü ismin bu yaklaşımı, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Subaşı'nın bu paylaşımı, takipçileri arasında hem espri konusu oldu hem de yeni bir tartışma başlattı.

Şeyma Subaşı, Sosyal Medya, Magazin, Sağlık, Subaşı, Medya, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • abdullah gencer abdullah gencer:
    bu kadın haber yapın diye size ücret mi ödüyor 5 0 Yanıtla
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın
