Sezai Karakoç'un hayata bakışı öğrencilere anlatıldı - Son Dakika

Sivas Belediyesi kültür programlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Sivas Belediyesi öncülüğünde Valilik ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "İnsanlığın Dirilişi" isimli programda düzenlendi.



Programda Şaban Abak tarafından Sezai Karakoç'un hayata bakışı anlatılırken programın ikinci kısmında ise İbrahim Sadri tarafından sevilen şiirler seslendirildi. Kredi Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kampüsü'nde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve eşi İlkay Bilgin, Vali Salih Ayhan ve diğer il protokolü ile çok sayıda öğrenci katıldı.



Programın ilk bölümünde Şaban Abak Sezai Karakoç'un hayat felsefesi İslam Dinine ve Türk Medeniyetine katkılarını anlattı. Programın ikinci kısmında ise İbrahim Sadri sahne alarak sevilen şiirleri seslendirdi.



Program sonunda katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edilirken Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Medeniyetimize yön veren bizi biz yapan değerlerimizi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Bize düşen çok çalışmak, bir ve beraber olmak. Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli varsa bizden bunu talep edenlere birliğimizle beraberliğimizle cevap vereceğiz." ifadesini kullandı. - SİVAS