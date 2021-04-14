Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'in özel haberine göre; Çok yönlü sanatçı Mehtap Ar'ın vefatı sanat dünyasını derinden sarstı. Mehtap Ar 2,5 yıldır akciğer kanserine karşı direniyordu. 12,5 yıl önce de rahim ağzı kanserini yenmiş... 'Aysel'in kızı güçlüdür bunu da yenecek' dedik ama malesef olmadı... Bir noktadan sonra takdir-i ilahi... Geçen yaz Bodrum'da ablası Müjde Ar ile tatil yaparken bayağı toparlamıştı kendisini, son derece iyi hissediyordu. Malesef bu sinsi hastalığın ne zaman nerede yeniden patlak vereceği bilinemiyor. Mehtap Ar imminö terapi ile iyileşmeye başladığında akciğerlerinde kitlenin büyüklüğü 12,5 cm'den 4,5 cm'e düşmüş. Tamamen iyileşecek derken kontrole gidildiğinde vücudunun başka yerinden patlak vermesi üzerine Ocak ayında Topkapı'da ki Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yattı ve 3 ayı aşkın bir süredir yoğun bakımda tedavi gördü..Sezen Aksu, Müjde Ar bir an olsun yanından ayrılmadılar. Müjde Ar'ın kardeşine ne kadar çok düşkün olduğunu iyi bilirim. Elinden gelen herşeyi yaptı ama dediğim gibi takdir-i İlahi... Mehtap Ar bundan böyle filmleriyle yaşayacak. Tiyatro sahnesinde canlandırdığı rolleri ve sahne performansıyla hatıralarımızda hep olacak.

Müjde Ar'ı acı gününde Sezen Aksu ve Türkan Şoray yalnız bırakmadı. Türkan Şoray, Müjde Ar'ın ellerini tutarak teskin ederken, Minik Serçe töreni uzaktan arkadan seyrederek, dualara katılmayı tercih etti. Pandemi'den dolayı katılımın sınırlı tutulduğu törende koronavirüs tedbirleri uygulandı. Maske, mesafe, hijyen kurallarına harfiyen uyuldu. Oyuncu Türkan Şoray "Allah kuvvet versin. Müjde'ye de dayanma gücü versin. Hepimizin çok sevdiği bir insandı. Müjde'nin de canıydı. Ne kadar çaba gösterdiğini hepimiz biliyoruz. Bir abla olarak bu fedakarlığı görülmemiş bir fedakarlıktı. Her gün yoğun bakımdaydı. Allah gani gani rahmet eylesin" diye konuştu. Müjde Ar, Mehtap Ar'ı anlatırken duygulanıyor gözyaşlarını tutamıyor. "Bu kadar mı çok seveni olur?" diyor. "Beni sevmeyen vardır, olabilir, ama onu sevmeyeni görmedim. Bu kadar mı mükemmel olur insan." diyor. Gazino sahnelerinde yıllarca assolistlik yapmış Neşe Karaböcek ile konuştum, geçmişte Mehtap Ar ile aynı sahneyi paylaşmışlar. Neşe Hanım; Mehtap Ar'ı 'sessiz, sakin, çok hanımefendi' olarak tanımlıyor. Aysel Gürel'le de şarkı çalışması yapmışlar.. Son derece üzgün o da, iki yıl önce oğlu Hasan Yener'i kaybetti. Mehtap Ar için 'annesine kavuştu' diyor...