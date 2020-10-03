Sezen Aksu: Yine de enseyi karartmayalım

Ünlü sanatçı sevenlerine şöyle seslendi: "Bir süre ara verdikten sonra 'Demo 2' albümü şarkılarına devam ediyoruz. Şarkımızın adı: Kendimce. Mustafa Ceceli'nin ilk albümünde söylediği, çok öne çıkmamış ama benim sevdiklerimden biri bu. Yayınladığımız, şarkının ilk hali. Sözleri de farklı Ceceli'nin söylediğinden. Belli ki kurcalamışım son şeklini alana kadar. Fazla da bir şey yok anlatılacak, diyeceğimi demişim zaten. Daha fazlası 'İzahlı Matematik, Nimet Çalapala' olur artık. Anlatacak bir sürü komik hikayem var aslında. Lakin, malum tatsız zamanlardayız. 'Bir ooof çeksem karşıki dağlar yıkılır' türküsü misali. Bu defalık bu kadar olsun, illa ki telafi ederiz. Yine de enseyi karartmayalım der, gözlerinizden öperim."