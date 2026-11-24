Sezen Aksu'nun son albümündeki "Kiraz Mevsimi", video klibiyle dinleyiciyle buluştu. Klibin başrolünde tiyatro ve sinema oyuncusu Bennu Yıldırımlar yer alıyor.

SÖZ VE MÜZİK SEZEN AKSU'YA AİT

Söz ve müziği Sezen Aksu'ya, düzenlemesi Aytuğ Yargıç'a ait olan "Kiraz Mevsimi", sanatçının Nisan 2026'da yayımlanan "Biz Yeniden Başlarız" albümünde yer alıyor.

HİKAYE ESKİ BİR KASETLE BAŞLIYOR

Klipteki hikaye, geçmişten kalan bir kasetin saklanmasıyla başlıyor. Bennu Yıldırımlar'ın canlandırdığı karakter, bu kasetle gençlik yıllarına ait anılarıyla yeniden karşılaşıyor.

Yıllar önce yaşanmış bir aşkın izini süren klip, hatırlamanın hüznünü, zamanın geride bıraktıklarını ve hayatın devam edişini sade ve sinematografik bir anlatımla aktarıyor.

KAMERA ARKASINDA KİMLER VAR?

Klibin yönetmenliğini Gizem İbak üstlendi. Yapım Porte Film'e, yapımcılık Selçuk Metin'e ait. Görüntü yönetmenliğini ise Uğur İçbak yaptı. Klipte Bennu Yıldırımlar'a Yağmur Damcıoğlu, Gürdeniz Bursalı, Albina Özden, Öykü Naz Altay ve Fatma İbak eşlik ediyor.

RESMİ YOUTUBE KANALINDA YAYINDA

"Kiraz Mevsimi"nin klibi, Sezen Aksu'nun resmi YouTube kanalında ve dijital platformlarda izlenebiliyor.