Sezen Ünlü cinayeti kararında "indirimi hakkaniyetli değil" vurgusu - Son Dakika
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Sezen Ünlü cinayeti kararında "indirimi hakkaniyetli değil" vurgusu

01.07.2022 14:36
Sezen Ünlü cinayeti kararında "indirimi hakkaniyetli değil" vurgusu

İzmir'de nikahsız birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17), defalarca bıçaklayarak öldüren Anıl Yolum'a (24) indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti;

İzmir'de nikahsız birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü (17), defalarca bıçaklayarak öldüren Anıl Yolum'a (24) indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti; gerekçeli kararda, sanığın yargılama süresince olumlu davranışlar sergilemesi nedeniyle, bir insanın yaşam hakkını sona erdiren eylemden dolayı lehine takdiri indirim nedeninin uygulanmasının hakkaniyetli görülmediğini vurguladı.

26 Mart 2020'de İzmir'in Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana gelen olayda, 5 aylık hamile Sezen Ünlü (17) sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelen nikahsız eşi Anıl Yolum (24) tarafından bıçaklandı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Bıçaklı saldırı sırasında hamile olan Ünlü'nün bebeğinin de öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Anıl Yolum, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Tutuklanan Anıl Yolum hakkında, 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açıldı. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde geçen ay görülen celsede Yolum, 'gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yolum'un indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda sanığın, Sezen Ünlü'nün arkadaşından kendilerini buluşturmalarını istediği ve ardından da Sezen Ünlü ile metruk yapıda buluştukları ifade edildi. Yolum'un, oraya kar maskesiyle gelip sonrasında maskeyi çıkardığı, Sezen Ünlü ile konuştuktan sonra genç kadını 13 kez bıçakladığı belirtildi. Adli Tıp Kurumundan alınan raporda söz konusu 13 darbenin 8'inin hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğunun altı çizildi. Sanığın soruşturma ve yargılama süresinde verdiği ifadelerinde Sezen Ünlü'nün kendisini aldattığını söylediği, ilerleyen celselerde tahrik indiriminden yaralanmak adına Ünlü'nün Yolum'la olan konuşmalarında saldırgan ve küfürbaz bir tavır sergilediğini ortaya koyma gayretinde olduğu gerekçeli kararda yer aldı.

"İndirim hakkaniyetli değil"

Yolum'un, beraber yaşadıkları dönemde Ünlü'ye şiddet uyguladığı, bu şiddetin çekilmez bir hal almasından dolayı genç kadının babasının evine sığındığı belirlenmesine rağmen Yolum'un, kendisiyle tekrar birlikte olmayı kabul etmeyen Ünlü'nün peşini bırakmadığına da karar vurgu yapıldı. Bu durumu kendisine yediremeyen sanığın, öldürme iradesiyle hareket ettiği ve Sezen Ünlü'yü 13 kez bıçakladığının altı çizilirken, bunlara rağmen Ünlü'nün kendisine aşağılayıcı sözler söylediğini, karnındaki çocuğun başkasından olduğunu söylediğini beyan etmesinin eylemine meşruluk kazandırmak ve haksız tahrik indirimi almaya çalıştığı belirtildi.

Alınan tanık beyanlarında Ünlü'nün, Yolum'a hakaret etmediğine de vurgu yapıldı. Yolum'un iddiaları üzerine Sezen Ünlü'nün sosyal medya hesabında yapılan incelemede Esat isimli kişiyle medeni ve normal bir arkadaşlık ilişkilerinin bulunduğu ve hiçbir şekilde tahrik nedeninin uygulanmasını gerektirecek bir durumun olmadığı gerekçeli kararda belirtildi. Gerekçeli kararda Yolum'un, yargılama süresince olumlu davranışlar sergilemesi nedeniyle bir insanın yaşam hakkını sonra erdiren böyle eylemden dolayı lehine takdiri indirim nedeninin uygulanmasının hakkaniyetli görülmediği de belirtildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sezen Ünlü cinayeti kararında 'indirimi hakkaniyetli değil' vurgusu - Son Dakika

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