Son Dakika Haberleri: Sezer'den Kadınlara Özel Proje

Sezer'den Kadınlara Özel Proje

45 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkanı adayı Ali Yıldırım Sezer, Telekom'dan devralınan binada GÖLMEK kursunu ve kadınlara özel spor salonunu hizmete açacaklarını söyledi.

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Cumhur İttifakı AK Parti Gölcük Belediye Başkanı Adayı Ali Yıldırım Sezer ev ziyaretleri yaparak Gölcüklü kadınlarla buluşuyor. Aday Sezer Düzağaç Mahallesi'nde Aynur Turan ve Ayşe Öztürk'ün evine konuk oldu. Ziyaretlere Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, eşi Türkan Sezer, İlçe Kadın Kolları Başkanı Saime Yelken ve Meclis Üyesi Adayı Berna Abiş de yer aldı.

ESKİ TELEKOM BİNASI

Ziyaretlerde kadınlara özel olarak hayata geçireceği projeden bahseden Aday Ali Yıldırım Sezer, "Düzağaç Mahallesi'nde 1000 metrekare kapalı alan içinde GÖLMEK Kurslarının ve özel spor salonunun yer alacağı bir projeyi hayata geçireceğiz. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak kültür, Sosyal ve Sportif Merkezi hizmetlerine sunacağız. Telekom'dan devredilen binada bu projeyi gerçekleştireceğimiz için çok kısa sürede yapacağız.

HAYALLERİ DEĞİL GERÇEKLERİ ANLATACAĞIZ

Diğer mahallelerimizde bu tarz projelere imza atarak kadınlarımızın sosyal hayatın içinde yer almasını sağlayacağız. Biz hayalleri değil, gerçekleri anlatacağız. Söz verdiysek yapacağız, yapamayacağımızın sözünü asla vermeyeceğiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:52 Kaynak: Bültenler

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