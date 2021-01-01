Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı

01.01.2021 11:48

Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı Hakkında 'kara para' akladığı iddiasıyla yakalama kararı verilen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın, operasyondan kısa süre önce yurt dışına giderken havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Hakkında 'kara para' akladığı iddiasıyla yakalama kararı verilen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın, operasyondan kısa süre önce yurt dışına giderken havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen SBK Holding ve alt şirket yöneticisi 19 kişiden 11'i yakalanmış, holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın ise operasyondan kısa süre önce yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.

Hakkında 'kara para' akladığı iddiasıyla yakalama kararı bulunan SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz'ın, 5 Aralık'ta özel jetiyle yurt dışına çıkmadan önce havalimanındaki görüntüleri ortaya çıktı. Operasyondan kısa süre önce yurt dışına giden Korkmaz'ın yanında Gökçen Korkmaz ve bir erkek şahsında olduğu görülüyor.

Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı
Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı
Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı
Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı

Sezgin Baran Korkmaz, Yönetim Kurulu, SBK Holding, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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