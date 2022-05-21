Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar

21.05.2022 14:54

- Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar Sivas'ın Gemerek İlçesinde aileler madımak toplamak için bir araya geliyor.

- Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar

SİVAS - Sivas'ın Gemerek İlçesinde aileler madımak toplamak için bir araya geliyor. Birçok derde deva olan madımak toplanarak yemeği yapılıyor.

Mayıs aylarında kendiliğinden doğada çıkan madımak otu bölge insanları tarafından toplanarak kurutuluyor. Kurutulan madımaklar dondurucularda saklanarak kış boyu tüketiliyor. Gemerek İlçesinde madımak toplayan aile üyelerinden Rengül Durukan; "yöremizde mayıs ayında topladığımız madımaklar şifa niyetine. Her sene bu aylarda toplarız bir kışta bunları pişirir yeriz lezzetli olur. Herkese şifa olsun herkesin tatmasını isterim. Mayıs aylarında genelde bu bölgemizde madımağımız meşhurdur" dedi. Hayriye Aksoy ise; "Sivas'ımızın yöresel madımağı. Her sene mayıs ayında toplanırız komşularımız, toplarız, yıkarız, donduruculara koyarız, bir kış yeriz. Herkese tavsiye ederim. Çok şifalıdır" dedi. Sivas'a özgü olan madımağı kangal köpekleriyle birlikte toplayan aile üyeleri madımak türküsünü de söyledi.

Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar
Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar
Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar
Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar

YORUMLAR
500
Sivas Devlet Tiyatrosu Sinop'ta perdelerini açacak Sivas Devlet Tiyatrosu Sinop'ta perdelerini açacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Kaynak: İHA

Madımak Otu, Gemerek, Mayıs, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar - Son Dakika


Son Dakika
14:33 Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler!
14:22 Dursun Özbek seçilirse Okan Buruk ya da Nuri Şahin'le çalışmaya karar verdi
14:13 Suriye Dışişleri Bakanlığı "1 milyon Suriyelinin geri gönderilmesine" karşı çıktı: Kesinlikle reddediyoruz!
14:07 Rafet El Roman'dan şampiyon Trabzonspor'a şarkı!
14:05 Joe Biden: Kim Jong-un samimi ve ciddi olursa görüşürüz
13:52 Dublör gibi dilenci: Kolunu bacağını sarıp engelli taklidi yapıyordu
13:51 Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'ndan ayrılık sinyali
13:35 Trabzon'un başarıda büyük payı olan yıldızı Abdülkadir Ömür'e Fransa yolları göründü
13:18 Öğrencisine tokat atan antrenör konuştu: Rakip takımı çalıştıran baldızım kumpas kurdu
12:57 İngiltere Premier Lig'in şampiyonu yarın belli oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 15:02:41. #1.13#
SON DAKİKA: Sezon başladı, ailecek tek tek elleriyle topluyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement