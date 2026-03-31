SGK açıkladı: Son ödeme süresi 7 Nisan'a uzatıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SGK açıkladı: Son ödeme süresi 7 Nisan'a uzatıldı

SGK açıkladı: Son ödeme süresi 7 Nisan’a uzatıldı
31.03.2026 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK açıkladı: Son ödeme süresi 7 Nisan’a uzatıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) son ödeme tarihi bugün olan borçların ödeme süresinin 7 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar uzatıldığını bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, Kurum'un muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmalarından dolayı bazı hizmetlere erişilmesinde gecikmeler meydana geldiği belirtildi.

“YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE YAPILMIŞ SAYILACAK”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Meydana gelen gecikmelerden dolayı 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerlerinin, 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, cari dönem sigorta prim borçlarının, yapılandırma/taksitlendirme/6183-48'inci madde taksitlendirme borçlarının, diğer her türlü borcun ve 5510 sayılı Kanun ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanun'a göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçların son ödeme tarihi 31 Mart 2026 olanların ödeme süresi 7 Nisan 2026 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmış olup bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır.

Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir."

Kaynak: İHA

Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 19:47:25. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.