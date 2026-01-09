SGK Avukatı Zekeriya Polat İçin Basın Açıklaması - Son Dakika
SGK Avukatı Zekeriya Polat İçin Basın Açıklaması

09.01.2026 14:22
Siirt'te, SGK avukatı Zekeriya Polat'a yönelik öldürme olayında basın açıklaması yapıldı.

Siirt'te, Yalova'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü avukatı Zekeriya Polat için basın açıklaması yapıldı.

Türk Büro-Sen İl Temsilciliğince, SGK İl Müdürlüğü önünde düzenlenen basın açıklamasına bazı kurum çalışanları da katıldı.

Türk Büro-Sen İl Temsilcisi Kerem Dönmez, yaptığı açıklamada, mesai arkadaşları Polat'a Allah'tan rahmet, ailesi ve mesai arkadaşlarına sabır diledi.

Polat'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirten Dönmez, "Şiddet normalleştirilemez. Kamu görevlilerine yönelik saldırılar ağırlaştırılmış cezalarla karşılık bulmalıdır." dedi.

Kaynak: AA

