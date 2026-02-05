SGK'dan Depremzedelere Kolaylıklar - Son Dakika
Ekonomi

SGK'dan Depremzedelere Kolaylıklar

05.02.2026 15:33
Çalışma Bakanlığı, deprem sonrası afetzedelere sağlık ve prim borcu ödemelerinde kolaylık sağladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından sosyal güvenlik alanında yapılan çalışmaları ve depremzedelere sağlanan kolaylıkları paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, depremlerin ardından afetzedelerin sağlık hizmetlerine erişimlerini kesintisiz sağlamak için tedavilerinden katılım payı alınmadı. Böylece, 6 Şubat 2023-30 Kasım 2024 arasında toplam 2,6 milyar lira katılım payı vatandaşlara yansıtılmadı.

Mücbir sebep hali devam eden il ve ilçelerde Ocak 2023 ila Ekim 2025 dönemlerine ait genel sağlık sigortası prim borçları 31 Temmuz 2026'ya kadar ötelendi.

Depremin meydana geldiği tarihten bu yana yapılan düzenlemelerle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verilmesi gereken bilgi/belgelerin, beyannamelerin verilme süreleri ile prim ödeme süreleri ertelendi.

Mücbir sebep hali devam eden il ve ilçelerde faaliyet gösteren ve ilgili makamlarca belirlenen kriterlere sahip sigortalı çalıştıran iş yerlerinin, Ocak 2023 ila Ekim 2025 aylarına ait prim borçlarını gecikme cezası ve zammı uygulanmaksızın 31 Temmuz 2026'ya ötelendi.

"Kurum alacakları, gecikme zammı uygulamadan ertelendi"

Mücbir sebep hali devam eden il ve ilçelerde primlerini kendi ödeyen sigortalıların 6 Şubat 2023 öncesine ait prim borçları ile Ocak 2023-Ekim 2025 dönemindeki prim borçlarının ödeme süresi 31 Temmuz 2026'ya kadar ertelendi.

7440 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında mücbir sebep hali devam eden il ve ilçelerde 2 Mart 2026'ya kadar yapılacak başvuruların ilk taksit ödemesi 31 Mart 2026'da, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi kolaylığı sağlandı.

İşverenlere ve kendi namına çalışanlara ait erteleme kapsamına alınan borçlar için gerekli başvurular yapılması halinde, borçlarını faizsiz olarak 24 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi.

Yersiz ödemeler ve kamu zararlarından kaynaklanan kurum alacakları, gecikme zammı uygulamadan ertelendi.

Kaynak: AA

Çalışma Bakanlığı, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
