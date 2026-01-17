SGK Fiyatlandırmada Önemli Değişiklikler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

SGK Fiyatlandırmada Önemli Değişiklikler

17.01.2026 02:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SGK, sağlık hizmetleri fiyatlarını güncelledi, yeni kurallar ve fiyatlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

(ANKARA) – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun kararıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile, çok sayıda sağlık hizmetinin fiyatı, işlem puanı ve faturalandırma esasları yeniden düzenlenirken, bazı tetkik ve tedavilere ilişkin uygulama şartları da netleştirildi.

Tebliğe göre, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) işlemlerinde hem fiyatlar güncellendi hem de aynı hastaya aynı ay içinde yapılabilecek işlem sayısına ilişkin kurallar belirlendi. BT çekimlerinde işlem bedelleri 450 lira ile 505 lira aralığında belirlenirken, MR çekimlerinde ödenecek tutarlar işlem türüne göre 673 liradan başlayarak 1.111 liraya kadar çıktı. Aynı ay içinde birden fazla yapılan işlemlerde ise en yüksek bedelli işlemin esas alınacağı hükme bağlandı.

Acil servislerde uygulanan bazı işlemlerin de fiyatları yeniden düzenlendi. Buna göre acil serviste kritik hasta yatak ve takibi için 577 lira, FAST ultrasonografi için 297 lira, transkutan pacemaker uygulaması için ise 386 lira bedel belirlendi. Tebliğde, acil servislerde hangi işlemlerin kaç kez faturalandırılabileceğine ilişkin sınırlamalara da yer verildi.

Değişiklikle birlikte radyolojik ve nükleer tıp alanındaki işlemlerde dikkat çekici fiyat artışları yapıldı. Buna göre, radyonüklid tedaviler kapsamında yer alan bazı uygulamaların bedelleri 184 bin liraya kadar yükseldi. Nükleer tıp alanında kullanılan I-131 ile yapılan bazı tedavilerin bedelleri ise 2 bin 700 lira ile 7 bin 200 lira arasında belirlendi. Bu işlemler için uzman hekim raporu ve tıbbi gerekçe şartı aranacağı da tebliğde yer aldı.

Tebliğ kapsamında girişimsel işlemler, anjiyografi, endoskopik işlemler ile yoğun bakım hizmetlerine ilişkin işlem puanları ve fiyat listeleri de güncellendi. Bazı girişimsel tedavilerde bedellerin 7 bin lira ile 15 bin lira arasında değiştiği, bazı işlemlerin ise birlikte faturalandırılamayacağı belirtildi.

Ayrıca ortez, protez ve tıbbi malzeme listelerinde de önemli fiyat güncellemelerine gidildi. Buna göre, alüminyum koltuk değneği için 63 lira, ayak bileği sabitleyici ortez için 369 lira, ayarlanabilir diz eklemi ortezi için yaklaşık 1.500 lira bedel belirlenirken, bazı yürüme ortezleri ile kalça ve diz protezlerinde kullanılan parçaların fiyatlarının 7 bin lira ile 10 bin lira bandına çıktığı görüldü. Yapılan düzenlemeler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SGK Fiyatlandırmada Önemli Değişiklikler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi

00:22
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
00:09
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
22:09
Mardin’de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
Mardin'de kayıp 2 çocuğun cansız bedenleri yüzeyi buz tutan gölette bulundu.
21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 03:08:01. #7.11#
SON DAKİKA: SGK Fiyatlandırmada Önemli Değişiklikler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.