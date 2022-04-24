Shanghai'da Kovid-19'un Yeniden Yükseliş Döneminde Ölü Sayısı 87'ye Yükseldi - Son Dakika
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Shanghai'da Kovid-19'un Yeniden Yükseliş Döneminde Ölü Sayısı 87'ye Yükseldi

24.04.2022 14:07
Shanghai'da Kovid-19'un Yeniden Yükseliş Döneminde Ölü Sayısı 87'ye Yükseldi

SHANGHAİ, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin belediye sağlık komisyonu Pazar günü, kentte Kovid-19 ile bağlantılı toplam 87 ölümün bildirildiğini, ölenlerin yaş ortalamasının 81 civarında olduğunu söyledi.

SHANGHAİ, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin belediye sağlık komisyonu Pazar günü, kentte Kovid-19 ile bağlantılı toplam 87 ölümün bildirildiğini, ölenlerin yaş ortalamasının 81 civarında olduğunu söyledi. Ölenler arasında en yaşlı kişi 101 yaşındaydı. Yaşamını kaybedenlerin hepsinin de kötü huylu tümör, koroner kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi altta yatan ciddi sağlık sorunları bulunuyordu. Komisyon, ölümlerin doğrudan sebebinin temel hastalıklar olduğunu söyledi.

Komisyon ayrıca Shanghai'da ölüm oranını azaltmak için, düşük bağışıklıkları yüzünden Kovid-19'a karşı savunmasız olan yaşlı vatandaşlara yönelik, özellikle de ağır vakalar için daha fazla sağlık ekibi oluşturacağını da belirtti. Cuma itibarıyla Shanghai'da 157 ağır Kovid-19 hastası bulunuyordu ve bunların arasında durumu kritik olan 18 kişi Kovid-19 hastalarına tahsis edilen hastanelerde tedavi görüyordu. Shanghai Belediyesi Sağlık Komisyonu Pazar günü, Shanghai'da Cumartesi günü 1.401 yerel olarak bulaşmış Kovid-19 vakası ve 19.657 yerel semptom göstermeyen taşıyıcı bildirildiğini söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Nisan, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Shanghai'da Kovid-19'un Yeniden Yükseliş Döneminde Ölü Sayısı 87'ye Yükseldi - Son Dakika


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