Shanxi'de Yeni Enerji Kapasitesi Artıyor

02.02.2026 17:56
Shanxi, 2025'te kömürden enerji üretimini aşarak yeni enerji kapasitesini 90,48 GW'a ulaştıracak.

TAİYUAN, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin'in zengin kömür yataklarıyla öne çıkan kuzey eyaleti Shanxi'de kurulu yeni ve temiz enerji kapasitesi 2025 yılında ilk kez kömürden üretilen elektrik enerjisinin kurulu kapasitesini aştı.

Eyalet halk kongresinin devam eden yıllık oturumunda, eyaletin kurulu yeni ve temiz enerji kapasitesinin 2025 yılında bir önceki yıla göre 18,29 gigavat artışla 90,48 gigavata ulaştığı ve eyaletin toplam enerji kapasitesinin yüzde 55,1'ini oluşturduğu belirtildi.

Shanxi'deki kurulu enerji kapasitesi 2021-2025 döneminde 164 gigavata ulaştı. Üretilen elektriği 24 eyalet, özerk bölge ve belediyeye tedarik eden eyalet, bu bakımdan ülkedeki bölgeler arasında en üst sıralarda yer aldı.

Çin Devlet Şebekesi Shanxi Elektrik Enerjisi Limited Şirketi'nden yapılan açıklamada, eyaletin yıllık yeni enerji üretiminin 2025 yılında ilk kez 100 milyar kilovat-saat seviyesini aşarak 118 milyar kilovat-saate ulaştığı ifade edildi.

Eyalet, yeraltı kömür kaynakları tükendikten sonra zeminde çökmelerin yaşandığı eski kömür madenlerinin tasman alanlarını yeni enerji merkezlerine dönüştürüyor.

Oturumda, enerji dönüşümünü önümüzdeki beş yıl içinde sağlam bir biçimde ilerletmeye devam edecek olan eyaletin, yenilenebilir enerji kapasitesine 100 milyon kilovat daha ekleyeceği kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Shanxi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

