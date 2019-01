Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, "Shop&Fly ile kısa süre içerisinde Türkiye 'nin önde gelen uçuş kartı programlarına farklı bir soluk getirerek liderliğimizi sürdüreceğimize inanıyoruz." dedi.Evlioğlu, Shop&Fly'ın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'de seyahat edenlerin ve seyahatlerinde kredi kartını kullananların sayısının her geçen yıl daha da hızla arttığını belirtti.Son beş yılda iç hat yolcu sayısının yüzde 70 artarak 109 milyona ulaştığını söyleyen Evlioğlu, ulaşım harcamalarının yüzde 80, konaklama harcamalarının yüzde 150 ve seyahat tur harcamalarının yüzde 200 arttığına dikkati çekti.Evlioğlu, son beş yılda kredi kartıyla yapılan seyahat harcamalarının pazarda yüzde 104 artarak 71 milyar TL'ye ulaştığını dile getirerek Garanti Bankası seyahat harcamalarının yüzde 161 arttığına vurgu yaptı.Gelişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarla beraber farklı beklentilere hitap edebilmek ve pazarda olmayan bir ürünü hizmete sunmak adına, Shop&Fly kredi kartlarını portföylerine katmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Evlioğlu, Shop&Fly'ın özellikleri hakkında şunları kaydetti:"Uçmayı kolay hale getiren kartımız Shop&Fly ile çok iyi oranlarda ve takip etmesi çok kolay bir şekilde mil kazanma ve kullanma fırsatı sunuyoruz. Müşterilerimiz her 1 TL'lik harcamalarına en az 1 mil kazanabiliyor. Ayrıca alan vergisi de dahil olacak şekilde diledikleri havayolu şirketinden bilet alma ayrıcalığına sahip oluyor. Biriktirdikleri her 100 mili ise 1 TL değerinde olacak şekilde kullanabiliyor. Tüm seyahatleri boyunca indirimli lounge kullanımı, vale, shuttle hizmetleri, yurt içi seyahat sigortası, rötarlı uçuşlarda ekstra mil özelliği gibi ayrıcalıklara da sahip oluyor. Kart sahipleri, Garanti müşterisi olmanın tüm ayrıcalıklarından da yararlanarak alışverişlerinde 500 binden fazla noktada taksit yapabiliyor.Türkiye'nin alanında en sevilen uygulamaları Garanti Cep ve BonusFlaş'ı kullanabiliyor, Shop&Fly'a özel tasarlanan onlarca ekstra mil kampanyasından faydalanabiliyor. Müşterilerimiz, www.shopandfly.com.tr'den veya Shop&Fly Kolay Seyahat Hattı'ndan 7/24 kolayca seyahatlerini düzenleyebiliyor, ödemelerini milleri yoksa dahi avans mil alarak ya da bir kısmı mil, bir kısmı parayla yapabiliyor. Her türlü esneklik özgürlüğünün müşterilerimizde olduğu Shop&Fly ile kısa süre içerisinde Türkiye'nin önde gelen uçuş kartı programlarına farklı bir soluk getirerek liderliğimizi sürdüreceğimize inanıyoruz.""Mil satın almada geri ödeme 18 ay"Işıl Akdemir Evlioğlu, "Shop&Fly, Miles&Smiles'ın yerine mi geçecek? Kart aidatı ne kadar olacak?" şeklindeki sorulara şu cevabı verdi:"Seyahatlerin zenginleşmesiyle ihtiyaçların çeşitlenmesi söz konusu. Biz farklı segmentlere farklı ürünlerle çıkıyoruz. Bizim Miles&Smiles kartımız var. Onunla uzun yıllar devam edeceğiz. Bu farklı bir segmentin ürünü. Burada farklı bir segment var. Onlar birbiriyle kardeş, Bonus, Shop&Miles, Miles&Smiles, American Express olarak biz devam edeceğiz. Kart ücreti her kartımızda olduğu gibi bu kartımızda da kart ücreti var. Kat ücretimiz Platinum da 240 lira. Ürün çeşitlerimize göre fiyatlarımız değişiyor. Rötarda mil hesaplarımız var. 3 bin mile kadar kadar müşterilerimize rötar sürecinde destek oluyoruz. Havalimanında hızlı geçişle ilgi bir avantaj şu an için yok."Evlioğlu, mil satın almalarda geri ödemede 18 aylık uzun bir süre koyduklarını, ödenmeme durumunda faiz değil önceden belirlenen milin bedelinin alınacağını söyledi.