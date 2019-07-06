Shoya Nakajima FC Porto'ya İşaretler
44 dakika önce
Shoya Nakajima, bir Japon oyuncu için rekor bir ücret için imza atması üzerine FC Porto taraftarlarına bir mesaj verdi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:05
Shoya Nakajima, bir Japon
oyuncu için rekor bir ücret için imza atması üzerine FC Porto
taraftarlarına bir mesaj verdi.
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