Son Dakika Haberleri: Shoya Nakajima FC Porto'ya İşaretler
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Shoya Nakajima FC Porto'ya İşaretler

44 dakika önce

Shoya Nakajima, bir Japon oyuncu için rekor bir ücret için imza atması üzerine FC Porto taraftarlarına bir mesaj verdi.

Shoya Nakajima, bir Japon oyuncu için rekor bir ücret için imza atması üzerine FC Porto taraftarlarına bir mesaj verdi.
Shoya Nakajima FC Porto'ya İşaretler
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:05 
Porto, Japon, Spor
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