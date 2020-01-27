Shrewsbury 2-2 Liverpool - Son Dakika
Son Dakika Spor Shrewsbury 2-2 Liverpool - Son Dakika Spor

Shrewsbury 2-2 Liverpool

39 dakika önce

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool'un, 3. ligde mücadele eden Shrewsbury Town'a konuk olduğu maç, 2-2 sonuçlandı.

Shrewsbury 2-2 Liverpool, System.String[]

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool'un, 3. ligde mücadele eden Shrewsbury Town'a konuk olduğu maç, 2-2 sonuçlandı.


Sahaya yedek oyunculardan oluşan bir kadroyla çıkan Liverpool'un gollerini 15. dakikada Jones ve 46. dakikada Love (kendi kalesine) attı. Shrewsbury Town'ın golleri, 65 (penaltıdan) ve 75. dakikada Cummings'ten geldi.


Premier Lig kulüpleri Manchester City ve Manchester United ise adlarını 5. tura yazdırdı. Manchester City, Championship ekibi Fulham'ı 4-0, Manchester United da 3. lig temsilcisi Tranmere Rovers'ı 6-0'lık skorla eledi.


Manchester City, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Antalyaspor, Denizlispor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti
Liverpool, 2-0 öne geçtiği maçta Shrewsbury'le 2-2 berabere kaldı Shaquille O'Neal'dan Kobe Bryant paylaşımı: Acımı anlatacak kelime yok Kobe Bryant son tweetini, Lebron James'e attı: Sana büyük saygı duyuyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 04:06:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Shrewsbury 2-2 Liverpool - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]