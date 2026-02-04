ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Çin basınında yer alan haberlere göre; Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.
Son Dakika › Dünya › Şi Cinping ve Trump Arasında Telefon Görüşmesi - Son Dakika
