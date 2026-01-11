Siber Dolandırıcılığa 90 Gözaltı, 39 Tutuklama - Son Dakika
Siber Dolandırıcılığa 90 Gözaltı, 39 Tutuklama

11.01.2026 13:35
İçişleri Bakanı, son 2 haftada 14 ilde siber dolandırıcılık operasyonlarında 90 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde "siber dolandırıcılığa" yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 90 şüpheliden 39'unun tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde "siber dolandırıcılığa" yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

İstanbul, Ankara, Yalova, Kütahya, Diyarbakır, Zonguldak, Edirne, Muğla, Siirt, Ordu, Mersin, Ağrı, Aksaray ve Hatay'da iki haftadır düzenlenen operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Şüphelilerin 2020-2025 yılları içerisinde hesaplarında 685 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edildi. 39'u tutuklandı, 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek 'siber dolandırıcılık' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şüphelilerin, vatandaşların kişisel bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçirerek kullandıklarının belirlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden 'yatırım danışmanlığı, sınavsız ehliyet, akülü araba, mobilya, araç yedek parçası, elektronik eşya satışı ve bungalov kiralama' gibi sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, vatandaşlarımızın banka hesaplarından bilgileri dışında para çekerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Dolandırıcılık, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

