Siber Dolandırıcılığa Darbe: 90 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Siber Dolandırıcılığa Darbe: 90 Şüpheli Yakalandı

04.02.2026 09:06
İçişleri Bakanı, siber dolandırıcılık operasyonunda 90 şüpheliden 58'inin tutuklandığını açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu yakalanan 90 şüpheliden 58'inin tutuklandığını, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftadır düzenlenen operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"15 il merkezli 'siber dolandırıcılık' suçuna yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1,1 milyar TL işlem hacmi bulunan 90 şüpheliyi yakaladık. 58'i tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor."

Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek  'siber dolandırıcılık' suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca;  Ankara, Antalya, Çanakkale, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu,  Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, ele geçirdikleri kişisel veriler ile vatandaşlarımızı dolandırdıkları, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanı, Dolandırıcılık, Güncel, Son Dakika

